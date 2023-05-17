Оленченко назвал три фактора провальной тактики Запада против России на Украине

С начала спецоперации России на Украине страны коллективного Запада посчитали, что им удастся развернуть военное противостояние в свою пользу. США ввели санкции, члены НАТО начали быстро накачивать Незалежную вооружением, а Европа открыла двери для беженцев. Однако Запад в очередной раз ошибся в своих расчётах против России. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко в беседе с Pravda.Ru.

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Специалист назвал три обстоятельства, которые на Западе постепенно осознают и понимают, что тактика по противостоянию с Россией на Украине провалилась.

Во-первых, в Западной Европе скопились украинские беженцы, которых надо содержать, кормить и развлекать. Они хотят проводить политические мероприятия, а не работать.

Во-вторых, антироссийские санкции обернулись бумерангом против экономик США и Европы.

В-третьих, Запад больше не может управлять киевским режимом, поскольку президент Украины Владимир Зеленский стал слишком "разухабистый".

Кроме того, у США и Европы разные подходы в отношении Украины. Вашингтон всячески усиливает военное противостояние между Москвой и Киевом руками европейцев. Однако сейчас Европа вынуждена расплачиваться за это, подчеркнул Оленченко.

"Евросоюзу надо думать об экономических аспектах, а США тоже нужно думать об экономических аспектах. Но каждый из них видит выгоду по-своему. И это выгода у них не всегда совпадает", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что группа стран Евросоюза во главе с Польшей оказывает давление на Зеленского и требует остановить конфликт с Россией.