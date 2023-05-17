Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юлия Высоцкая не смогла выдержать травлю в Сети и улетела из России
JCI: учёные обнаружили способ сохранения здоровья мозга и замедления старости
Эксперт по качеству Подобедов сообщил об опасности накипи в чайнике для здоровья
Топ-4 распространённых ошибок при посадке хвойных растений
Эндокринолог посоветовала, как предотвратить ожирение
"РВ": ударом российских "Калибров" разрушен оборонный завод под Николаевом
19RusInfo: Россию ждёт битва за Крым в случае победы на выборах Кемаля Кылычдароглу
В Уфе двухлетний ребёнок умер из-за упавшего на него телевизора
Читатели WSJ заявили о низкой эффективности ЗРК Patriot после поражения системы "Кинжалом"

Оленченко назвал три фактора провальной тактики Запада против России на Украине

Мир

С начала спецоперации России на Украине страны коллективного Запада посчитали, что им удастся развернуть военное противостояние в свою пользу. США ввели санкции, члены НАТО начали быстро накачивать Незалежную вооружением, а Европа открыла двери для беженцев. Однако Запад в очередной раз ошибся в своих расчётах против России. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко в беседе с Pravda.Ru.

Оленченко назвал три фактора провальной тактики Запада против России на Украине
Фото: Fotodom.ru

Специалист назвал три обстоятельства, которые на Западе постепенно осознают и понимают, что тактика по противостоянию с Россией на Украине провалилась.

Во-первых, в Западной Европе скопились украинские беженцы, которых надо содержать, кормить и развлекать. Они хотят проводить политические мероприятия, а не работать.

Во-вторых, антироссийские санкции обернулись бумерангом против экономик США и Европы.

В-третьих, Запад больше не может управлять киевским режимом, поскольку президент Украины Владимир Зеленский стал слишком "разухабистый".

Кроме того, у США и Европы разные подходы в отношении Украины. Вашингтон всячески усиливает военное противостояние между Москвой и Киевом руками европейцев. Однако сейчас Европа вынуждена расплачиваться за это, подчеркнул Оленченко.

"Евросоюзу надо думать об экономических аспектах, а США тоже нужно думать об экономических аспектах. Но каждый из них видит выгоду по-своему. И это выгода у них не всегда совпадает", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что группа стран Евросоюза во главе с Польшей оказывает давление на Зеленского и требует остановить конфликт с Россией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО

Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.

ВКС России 16 мая нанесли самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"
МК: граждан из РФ проинформировали, как реагировать на антироссийские выкрики в Турции
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
"Тёмные традиции" Берлина. Германия снова воюет с Россией
Российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Ночная атака на Киев была исключительной по плотности
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
ВС РФ придётся бить на поражение по всей Украине — Онуфриенко
ВС РФ придётся бить на поражение по всей Украине — Онуфриенко
Последние материалы
Эксперт по качеству Подобедов сообщил об опасности накипи в чайнике для здоровья
Топ-4 распространённых ошибок при посадке хвойных растений
Эндокринолог посоветовала, как предотвратить ожирение
"РВ": ударом российских "Калибров" разрушен оборонный завод под Николаевом
19RusInfo: Россию ждёт битва за Крым в случае победы на выборах Кемаля Кылычдароглу
В Уфе двухлетний ребёнок умер из-за упавшего на него телевизора
Читатели WSJ заявили о низкой эффективности ЗРК Patriot после поражения системы "Кинжалом"
Подполковник Иванников заявил о планах Польши и Литвы вторгнуться в Белоруссию
Доктор наук объяснил, почему указ Хрущёва о передаче Крыма Украине был нелегитимным
Российская певица Орбакайте показала, как её дочь добирается до американской школы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников