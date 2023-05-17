Политолог Михайленко: финский забор на границе с Россией за €380 млн — декорация для НАТО

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Финляндия готова потратить 380 млн евро на строительство забора на границе с Россией, чтобы доказать свою приверженность идеалам НАТО и подогреть в стране антироссийские настроения, заявил Pravda.Ru доктор политических наук, профессор Александр Михайленко.

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"Сейчас в Финляндии подогревается антироссийский настрой среди населения и среди политических элит", — отметил он.

Ситуацию усугубляет тот факт, подчеркнул эксперт, что страна недавно стала членом Североатлантического альянса.

"Финские элиты в НАТО вступили буквально накануне, и общий психоз привёл к тому, что необходимы какие-то декоративные вещи, символические", — считает профессор.

Причём прагматичность контактов на высшем уровне между властями в Хельсинки и Кремлём от новой стены никак не пострадает, уверен политолог.

"Всё это серьёзно на экономические отношения, на политические не повлияет. Стена является символом одобрения политики военного блока и ЕС политической элитой Финляндии", — резюмировал Михайленко.

Накануне идею потратить на "забор" 380 миллионов евро высмеяли финские аналитики.