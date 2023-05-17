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Политолог Ищенко объяснил западный замысел стратегии контрнаступления Украины

1:33
Мир

Украина не смогла сломить Россию военными методами, а Западу не удалось разрушить российскую экономику, поэтому остаётся организовать информационное наступление. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко в материале для "Военного дела".

Политолог Ищенко объяснил западный замысел стратегии контрнаступления Украины
Фото: regnum.ru

Сейчас киевское руководство и страны коллективного Запада попытаются заставить российское общество бояться, сомневаться в своей армии и дееспособности действующей власти. Например, Лондон предоставил ВСУ ракеты Storm Shadow, чтобы войска смогли добиться локальных успехов на фронте.

Вторая составляющая украинского медийного наступления — это диверсии в глубоком российском тылу. Украина вербует агентов и даёт им задания: поджог военкомата, нанесения ущерба линиям электропередач, организации подрыва железнодорожного полотна, указал Ищенко.

Третья составляющая — профессиональные ДРГ, которые будут организовывать теракты против лидеров общественного мнения.

"Громкие убийства и покушения на убийства медийных личностей, а также попытки организации терактов с большим количеством случайных жертв должны дополнительно давить на психику российского населения", — объясняет украинский замысел Ищенко.

Четвёртая составляющая — это угрозы активно работающим журналистам, экспертам, руководителям и организаторам СМИ.

"Утопающий хватается за соломинку. Тем более, что других вариантов у наших врагов всё равно нет", — заключил политолог.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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