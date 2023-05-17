РИА Новости: страны БРИКС намерены заменить доллар единой валютой

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Страны БРИКС задумались о создании общей денежной единицы. Данный вопрос планируется обсудить на августовском саммите в ЮАР. К этому подтолкнули ненадёжность доллара и расширяющаяся география международной организации, передаёт обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина.

Фото: akket. com

БРИКС объединяет больше 40 процентов населения планеты и около трети глобального ВВП. Обсуждения о создании единой валюты велись давно, а события последнего года подталкивают участников к более решительным действиям.

Однако реализация такого проекта представляет сложности. Экономические и денежно-кредитные политики стран БРИКС имеют существенные отличия. Кроме того, нужно установить механизмы эмиссии и контроля, а также определить регулятора и единую монетарную политику.

На первых этапах валюта может быть наднациональной, но со временем странам, вероятно, придётся отказаться от своих денежных единиц. Опыт еврозоны показывает, что даже государства, имеющие близкие культурные, политические, религиозные характеристики, сталкиваются с серьёзными проблемами.

Большинство аналитиков склоняются к тому, что при создании общей валюты лидерство достанется Китаю. Однако остаётся проблема зависимости юаня от доллара из-за значительного объёма торговли с США.

Многие эксперты сомневаются в технической возможности реализации единой валюты в ближайшем будущем. Предполагается, что доллар продолжить терять позиции, но конкретные решения относительно создания общей денежной единицы от БРИКС в ближайшие годы вряд ли будут приняты.