Запад придумывает, как "отремонтировать" уничтоженный "Кинжалом" ЗРК Patriot на Украине

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Чиновники США отрицают, что российские "Кинжалы" уничтожили ЗРК Patriot на Украине и заявили, что установке просто нужен "ремонт", сообщили американские СМИ.

Фото: flickr.com/ Dennis van Zuijlekom

По их "данным", установка якобы лишь пострадала отчасти, и её можно восстановить, но как, и на территории какой страны, пока неизвестно.

"Один из официальных лиц США на условиях анонимности и со ссылкой на первоначальную информацию заявил, что Вашингтон и Киев уже обсуждали наилучший способ ремонта системы, и на данный момент не похоже, что систему придётся вывозить с Украины", — пишет Reuters со ссылкой на источник.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что российский истребитель МиГ-31К уничтожил американскую установку Patriot на территории Киева из воздушной засады. По данным источника, хвалёная западная техника просто не успела среагировать на "прилёт".