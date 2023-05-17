В США объяснили, чем обернутся для Украины британские "уроки убийства" с объединённым ураном

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Британия решила показать Украине, как "работает рак" и взялась обучать ВСУшников использовать танковые снаряды с обеднённым ураном, заявили американские обозреватели.

Фото: 2018-2019.ru

В официальном видео от Минобороны Великобритании про обучение украинских боевиков работать на танке Challenger 2 в кадре промелькнул снаряд с объединённым ураном.

"Британская армия просто замечательная: "Собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну", — съязвил ведущий Redacted News, обозревая новость.

По мнению американского аналитика, такие занятия можно сравнить с "уроками смерти".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.