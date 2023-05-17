Британия решила показать Украине, как "работает рак" и взялась обучать ВСУшников использовать танковые снаряды с обеднённым ураном, заявили американские обозреватели.
В официальном видео от Минобороны Великобритании про обучение украинских боевиков работать на танке Challenger 2 в кадре промелькнул снаряд с объединённым ураном.
"Британская армия просто замечательная: "Собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну", — съязвил ведущий Redacted News, обозревая новость.
По мнению американского аналитика, такие занятия можно сравнить с "уроками смерти".
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