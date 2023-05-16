FA: Россия получит преимущество при любом исходе контрнаступления ВСУ

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Украина намерена перехватить инициативу на поле боя и начать контрнаступление. Однако Запад делает слишком большой акцент на контрударе ВСУ, сообщил американский эксперт Майкл Кофман в материале для журнала Foreign Affairs.

Фото: news.myseldon.com

"За этой операцией может последовать ещё один период бесконечных боёв с неопределённым исходом и борьбы на истощение, но уже с сокращением поставок боеприпасов Украине", — указал он.

На этом фоне Западу следует взять на себя ряд обязательств и разработать конкретный план того, что последует за контратакой ВСУ. Сейчас США и Европа не имеют права занимать выжидательную позицию, иначе российские войска смогут стабилизировать свои позиции и начать ответное наступление, подчеркнул Кофман.

Любой исход операции принесёт преимущество России: либо безоговорочную победу, либо время на восстановление сил, сделал вывод аналитик.

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