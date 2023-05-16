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Полковник Матвийчук заявил, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за трёх военных проблем

2:29
Мир

Руководство киевского режима бросает слишком много лишних слов на ветер. Представители Незалежной называли разрекламированное контрнаступление "удивительным", "серьёзным" и "масштабным". Однако Украина до сих пор не знает, где наносить удар и как начать наступательные манёвры, поскольку ВСУ находятся в "аховом состоянии". Об этом заявил главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с Pravda.Ru.

Полковник Матвийчук заявил, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за трёх военных проблем
Фото: censor.net

Для перехода в контрнаступление Киеву необходимо решить ряд военных задач. Во-первых, ВСУ должны нанести мощное огневое поражение наступающим войскам, то есть российской армии. Однако это сделать невозможно, поскольку у противника нет достаточного количества сил, указал эксперт.

Во-вторых, 200 танков Украины могут сосредоточиться на фронте до шести километров, а ВСУ нужно нанести удары на площади около тысячи километров, отметил полковник.

Третий момент состоит в том, что для успешного контрнаступления необходимо воздушное превосходство. Однако и это сделать Украина не сможет из-за нехватки авиации, подчеркнул Матвийчук.

Эксперт пришёл к выводу, что громкие заявления Киева нужны для внутреннего потребления самих украинцев.

"Мы такие великие, мы всё равно когда-нибудь что-то сотворим такое, что все нам позавидуют, потому что мы лучшие из лучших", — прочитал мысли лидеров Незалежной Матвийчук.

Более того, в системе управления Украины царит хаос. Пока страна собирается наступать, президент Владимир Зеленский отправился в турне по Европе, а военачальники Александр Сырский и Валерий Залужный пропали, отметил собеседник Pravda.Ru.

"Поэтому заявления депутатов и различного рода экспертов по поводу контрнаступления ВСУ — чистой воды пропаганда, рассчитанная на внутреннее потребление", — указал Матвийчук.

По мнению полковника, сообщения о том, что основной удар украинской армии будет нанесён на Запорожском направлении, являются отвлекающим манёвром.

"Чтобы ударить на Запорожье, нужно провести форсирование Днепра, а сил и средств для этого нет. То есть они пытаются нас отвлечь, но пока это неуклюже получается", — заключил эксперт.

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СУЗДАЛЬЦЕВ: "Ждите ВС РФ на Западной Украине. Скоро"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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