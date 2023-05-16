Глава МГБ Приднестровья Гебос заявил о планах Украины и Молдавии силой взять Терасполь

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Тема приднестровского конфликта и обсуждение силовых методов его решения всё чаще возникают в риторике украинских и молдавских властей, заявил министр госбезопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос.

Фото: wiki-org.ru

Киев и Кишинёв развернули в отношении Тирасполя широкомасштабную информационную войну, что только подтверждает агрессивные намерения Украины и Молдавии, добавил он.

"На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта", — пояснил Гебос в интервью агентству РИА Новости.

Ранее военный эксперт выразил уверенность, что для обеспечения безопасности новых территорий России ВС РФ придётся наносить удары "на поражение" по всей Украине.

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