Global Times: США похитили Европу в попытке ослабить РФ через украинский конфликт

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Вашингтон "похитил" страны Европы, пытаясь ослабить РФ с помощью украинского конфликта, сообщает китайское издание Global Times.

Фото: Вадим Савицкий

По мнению военного эксперта из КНР Суна Чжунпина, рабочие поездки главы Украины Владимира Зеленского в ЕС намекают на грядущую эскалацию. Он напомнил, что американские власти наращивают передачу техники Киеву.

"Вашингтон также похитил европейские страны для поставки оружия", — подчеркнул специалист.

Как пояснил Сун Чжунпин, Соединённые Штаты планируют и дальше противодействовать России на фоне кризисной ситуации вокруг Украины. При этом он добавил, что такое поведение западных государств раздувает конфликт и мешает формированию мирных инициатив.

Эксперт посоветовал Вашингтону перенять позицию КНР по украинскому вопросу и призвать Киев к возобновлению переговорного процесса.

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