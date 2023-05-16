Французский политик Филиппо счёл идею Макрона об увеличении спонсирования ВСУ суицидом

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Французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за спонсирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: Global Look Press

По его мнению, слова лидера Франции о необходимости увеличить военную поддержку Киева звучат безумно на фоне отказа официального Парижа финансировать пенсионные выплаты собственным гражданам.

"Это зло и самоубийство, это нужно остановить", — написал политик в Twitter*.

Филиппо уже не в первый раз призывает руководство Франции прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине. Ранее он назвал Макрона "послушным пуделем" Вашингтона, которого американские власти регулярно "публично унижают". Кроме того, бывший член ЕП считает, что Франция должна выйти из состава Североатлантического альянса.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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