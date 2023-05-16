Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Nature Cell Biology: богатый олеиновой кислотой рацион питания продлевает жизнь человека
Военный аналитик раскрыл, как обезопасить российскую авиацию от ударов Украины
Военный эксперт Тимошенко: ВСУ стараются лишить ВС России топлива и возможности передвигаться
"Царьград": в бункер НАТО "постучится" уникальный русский дрон с 18 тоннами тротила
Рогов сообщил об ударе артиллерией и ракетами ВС РФ по крупному скоплению ВСУ в районе Орехова
Глава Чечни Кадыров сравнил американский танк Abrams с детской педальной машинкой
РВ: российские войска заняли село Масютовка под Купянском
Замглавы МИД Грушко раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России на Украине
Онуфриенко заявил, что ВС России придётся бить на поражение по всей территории Украины

Французский политик Филиппо счёл идею Макрона об увеличении спонсирования ВСУ суицидом

1:04
Мир

Французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за спонсирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Французский политик Филиппо счёл идею Макрона об увеличении спонсирования ВСУ суицидом
Фото: Global Look Press

По его мнению, слова лидера Франции о необходимости увеличить военную поддержку Киева звучат безумно на фоне отказа официального Парижа финансировать пенсионные выплаты собственным гражданам.

"Это зло и самоубийство, это нужно остановить", — написал политик в Twitter*.

Филиппо уже не в первый раз призывает руководство Франции прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине. Ранее он назвал Макрона "послушным пуделем" Вашингтона, которого американские власти регулярно "публично унижают". Кроме того, бывший член ЕП считает, что Франция должна выйти из состава Североатлантического альянса.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Макрон опозорился на весь мир: обхитрить Си Цзиньпина не получилось...
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Куда пропал танк "Армата", объяснил Дмитрий Рогозин

Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".

Дмитрий Рогозин объяснил, почему танки "Армата" не задействованы в зоне СВО на Украине
Шурыгин заявил о необходимости второй волны мобилизации в войска ВС России в 2023 году
Нужна новая волна мобилизации — Шурыгин
С тобой всё кончено. Капут!: европейцы в ярости от слов Зеленского про Россию
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Всё равно не примут: актриса Тарасова считает, что Галкину* не суждено вернуться в Россию
Подарок от Лондона украинцам, румынам и полякам: снаряды с обеднённым ураном взорваны в Хмельницком
"Хлопните дверью": Сафонов резко ответил на критику своего поста
"Хлопните дверью": Сафонов резко ответил на критику своего поста
Последние материалы
Рогов сообщил об ударе артиллерией и ракетами ВС РФ по крупному скоплению ВСУ в районе Орехова
Глава Чечни Кадыров сравнил американский танк Abrams с детской педальной машинкой
РВ: российские войска заняли село Масютовка под Купянском
Замглавы МИД Грушко раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России на Украине
Онуфриенко заявил, что ВС России придётся бить на поражение по всей территории Украины
RV: Россия 16 мая нанесла самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"
Toyota Camry 2021 года: забудьте все свои предвзятые представления
Acura TLX 2021: назад в будущее
16 мая: День биографа, святая Жанна и первые Оскары
Протест сценаристов Голливуда поставил "фабрику грёз" на колени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников