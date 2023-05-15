Военный эксперт и специалист в области военной политологии Константин Сивков выразил своё мнение о французских легких танках AMX-10RC, которые предполагается поставить Украине. Он считает, что эти танки не подходят для интенсивных боевых действий и с низкой вероятностью будут эффективны на украинской территории.
Сивков рассказал iReactor, что AMX-10RC, также известные как колесные танки, имеют 105 мм пушку, которая не соответствует современным требованиям, и их бронирование практически не защищает от противопульных ударов. Он считает, что эти боевые машины предназначены для проведения операций против партизан и рассчитаны на слабого противника с психологической точки зрения. Однако на российско-украинском фронте, где происходят более интенсивные боевые действия, использование этих танков будет малоэффективным.
Эксперт считает, что эти танки не обладают особыми характеристиками. Он подчеркивает, что в условиях интенсивных боевых действий способность этих танков к выживанию будет низкой, и их использование будет ограничено.
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