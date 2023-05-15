Канделаки сравнила Эрдогана, Си Цзиньпина и Орбана с "пластиковыми Макронами"

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Тина Канделаки объяснила, почему лидер Турции Рэдежеп Эрдоган выделяется из "безликого мира европейских политиков".

Фото: kremlin.ru

Директор телеканала ТНТ считает, что в мире избавляются от личностей, которые представляют угрозу "мировому а-ля либеральному порядку".

"Эрдоган — личность. Нет, он не живет интересами России, он глава своей страны и своего народа. Многие из его шагов направлены на разрушение постсоветского пространства", — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она считает, что на другой стороне весов лежат бургер, безвиз в Европу и другие ценности "великого западного мира".

"Как много вы знаете таких людей как Эрдоган? Орбан в Венгрии, Моди в Индии, Си в Китае", — перечислила телеведущая имена мировых политиков.

Канделаки отметила, что личность Эрдогана пытаются заменить "пластиковыми Макронами".

"Сегодня у жителей Турции интересный выбор. Красная или синяя? Матрица или реальность?" — выразила своё мнение глава ТНТ.

Ранее Тина Канделаки заявила, что команда КВН из Украины развязала Третью мировую войну.

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