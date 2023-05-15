РИА Новости: Пентагон обнаружил недочёт в армии Соединённых Штатов Америки

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В Пентагоне пришли к выводу, что их вертолёты не подходят для участия в военных действиях. Это является серьёзным недочётом, который помог вскрыть украинский кризис. Данную проблему обсуждали на конференции Американской ассоциации армейской авиации.

Фото: pixabay.com

"В Пентагоне тщательно изучили опыт применения Россией армейской авиации и пришли к выводу, что в условиях противодействия эффективной системы ПВО у винтокрылых машин очень ограниченная эффективность", — сообщает обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Американская армия обладает крупнейшим вертолётным парком. Он включает более 700 ударных машин AH-64 Apache, примерно 2200 средних военно-транспортных UH-60 Black Hawk ("Чёрные ястребы") различных модификаций и 450 тяжёлых CH-47 Chinook. Основная проблема заключается в большом возрасте техники, что вызывает опасения. Не хватает ремонтных мощностей, а появление новых вертолётов можно ожидать лишь в 2030 году. В связи с этим ресурс надо растянуть на несколько десятилетий.

Программа, которая призвана заменить военно-транспортные вертолёты UH-60 Black Hawk, получила название Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) (перспективный штурмовой летательный аппарат большой дальности). В декабре армия выбрала проект конвертоплана V-280 Valor в качестве альтернативы "Чёрным ястребам".

Вторая программа называется Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) (перспективный разведывательно-ударный летательный аппарат). Её цель — заменить вертолёты AH-64 Apache и недавно снятые с вооружения лёгкие OH-58 Kiowa. В марте 2020 года армия выбрала финалистов этой программы. Ими стали компания Bell Textron и Sikorsky/Lockheed Martin с вертолётом Raider X. Известно, что в основе проекта будет лежать гражданский транспортник Bell 525 Relentless, который в испытаниях достигал скорости до 306 километров в час.

В 2023 году планируется завершить разработку и создать прототип Raider X от компании Sikorsky/Lockheed Martin. Этот вертолёт был построен на основе оригинальной схемы, известной как Sikorsky X2. Ожидается, что этот Raider X сможет достигать скорости до 460 километров в час.

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