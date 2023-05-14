CNN: разведка США признала, что у Украины не хватит сил для победы

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Имеющаяся в распоряжении киевских властей военная мощь не позволит Украине одержать победу над Россией на поле боя, заявил аналитик американского центра по вопросам внешней политики Дэниел Депетрис.

Фото: REX/ Shutterstock

Он подчеркнул, что того же мнения придерживаются разведывательные ведомства в США.

"Представители американской разведки за закрытыми дверями признали, что Украина, вероятно, не обладает достаточной боевой мощью, чтобы победить Россию", — отметил Депетрис в своей статье для CNN.

Он напомнил, что некоторое время назад даже глава Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Марк Милли высказал мнение, что Киеву придётся начать мирные переговоры с Москвой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.