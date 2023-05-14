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CNN: разведка США признала, что у Украины не хватит сил для победы

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Мир

Имеющаяся в распоряжении киевских властей военная мощь не позволит Украине одержать победу над Россией на поле боя, заявил аналитик американского центра по вопросам внешней политики Дэниел Депетрис.

CNN: разведка США признала, что у Украины не хватит сил для победы
Фото: REX/ Shutterstock

Он подчеркнул, что того же мнения придерживаются разведывательные ведомства в США.

"Представители американской разведки за закрытыми дверями признали, что Украина, вероятно, не обладает достаточной боевой мощью, чтобы победить Россию", — отметил Депетрис в своей статье для CNN.

Он напомнил, что некоторое время назад даже глава Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Марк Милли высказал мнение, что Киеву придётся начать мирные переговоры с Москвой.

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Украина атакует Кремль / Китай голосует против РФ в ООН / База США в Финляндии
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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