Имеющаяся в распоряжении киевских властей военная мощь не позволит Украине одержать победу над Россией на поле боя, заявил аналитик американского центра по вопросам внешней политики Дэниел Депетрис.
Он подчеркнул, что того же мнения придерживаются разведывательные ведомства в США.
"Представители американской разведки за закрытыми дверями признали, что Украина, вероятно, не обладает достаточной боевой мощью, чтобы победить Россию", — отметил Депетрис в своей статье для CNN.
Он напомнил, что некоторое время назад даже глава Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Марк Милли высказал мнение, что Киеву придётся начать мирные переговоры с Москвой.
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