WP: Зеленский хотел подорвать трубопровод "Дружба" и атаковать РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский намеревался атаковать территорию России и подорвать газопровод "Дружба", заявили американские СМИ.

Фото: Телеграм

По их данным, лидер Незалежной тщательно планировал манёвр, но за "закрытыми дверями" и в общественность информация просочилась благодаря "слитым" документам Пентагона в Сеть.

"За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод", - пишет Washington Post.

Авторы ссылаются на личную переписку Зеленского с главами командования ВСУ, где якобы обсуждалась реализация плана по подрыву нефтепровода.

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