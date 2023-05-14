Президент Украины Владимир Зеленский намеревался атаковать территорию России и подорвать газопровод "Дружба", заявили американские СМИ.
По их данным, лидер Незалежной тщательно планировал манёвр, но за "закрытыми дверями" и в общественность информация просочилась благодаря "слитым" документам Пентагона в Сеть.
"За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, и бомбить трубопровод", - пишет Washington Post.
Авторы ссылаются на личную переписку Зеленского с главами командования ВСУ, где якобы обсуждалась реализация плана по подрыву нефтепровода.
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