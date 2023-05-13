У российской армии есть ряд существенных преимуществ, которые осложняют возможности для контрнаступления украинских войск. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.
"Мы имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, а проблема в их численном превосходстве", — признал он.
Кривонос отметил, что руководству киевского режима не удаётся достигать своих целей. Более того, генерал считает, что Украина не сможет захватить желанные территории в рамках контрнаступления.
"Я хочу, чтобы наше контрнаступление было успешным, но я трезво смотрю на ситуацию", — добавил он в интервью телеканалу "Прямой".
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