Newsweek: подводные лодки ВМФ РФ несут серьёзную угрозу странам НАТО

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Российский подводный флот представляет критическую угрозу для стран коллективного Запада. Субмарины ВМФ РФ — это не просто стратегический фактор ядерного сдерживания. Зарождается новая подводная война. Об этом заявили аналитики издания Newsweek.

Фото: Вадим Савицкий

"Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы", — говорится в публикации.

Эксперты подчеркнули, что российские подлодки являются "грозным" оружием Владимира Путина, и Запад пытается изо всех сил сравнять счёт в гонке вооружений. Вашингтон опасается, что Москва может нанести удар по любому городу США.

НАТО начинает крупномасштабные противолодочные учения с участием 12 стран, чтобы убедиться, что экипажи могут "реагировать на угрозы, исходящие от подводных сил", отмечается в материале.

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