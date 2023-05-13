В Сети осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок не помогать оружием ВС России

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Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения для России могут приравниваться к участию в конфликте на Украине, вызвало критику со стороны пользователей Twitter*.

Фото: tehnowar.ru

"Я бы хотел, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!" — выразил своё недовольство один из комментаторов.

Пользователи подчеркнули, что суверенные государства сами принимают решения, и Бербок не имеет права "предписывать другим, что им делать".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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