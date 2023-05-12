NYT: в заявлении Зеленского содержалось секретное послание Западу о контрнаступлении Киева

Сообщив, что контрнаступление Киева власти вынуждены отложить, украинский лидер Владимир Зеленский направил Западу тайное послание, в котором он предупредил своих партнёров о вероятном провале наступательной кампании. Об этом сообщает американское издание NYT.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Эксперты считают, что таким образом Зеленский надеется ускорить отправку военной помощи Украине. Заодно украинский президент пытается подготовить почву на случай провала.

"Это было частью политического заявления, чтобы заставить западных партнеров ускорить поставки оружия. Зеленский, вероятно, также стремился управлять ожиданиями Запада на случай, если контрнаступление окажется не таким успешным, как ожидалось", — рассказала изданию киевский аналитик Мария Золкина.

Как сообщил журналистам бывший украинский офицер Тарас Чмута, имеющегося в распоряжении ВСУ оружия и военной техники явно не хватит, чтобы провести масштабную наступательную кампанию.

Зеленский в своей речи хотел дать понять Западу, что ПВО над Киевом уже не является достаточной защитой из-за использования Россией планирующих авиабомб.

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