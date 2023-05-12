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Опубликованы кадры пропавшего главкома ВСУ Залужного со свадьбы украинского боевика

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Мир

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на протяжении нескольких недель не появлялся на публике. Военные корреспонденты не исключили, что украинский военачальник мог пострадать в результате удара ВКС РФ. Более того, генерал отказался принимать участие в недавней видеоконференции с высокопоставленными чиновника НАТО якобы по причине "большой загруженности".

Опубликованы кадры пропавшего главкома ВСУ Залужного со свадьбы украинского боевика
Фото: www.mk.ru

На фоне исчезновения военачальника в украинской прессе появились кадры, которые доказывают, что Залужный жив и здоров. На опубликованных снимках главком ВСУ в военной форме позирует на свадьбе одного из украинских солдат.

"Очень хотелось, чтобы этот момент осуществил особый человек. И это получилось: Валерий Фёдорович согласился", — написал жених по имени Макс Алексеев в социальных сетях.

Затем боевик ВСУ добавил, что свадьба состоялась "не сегодня и не вчера".

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Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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