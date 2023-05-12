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Гагин: даже киевские власти могут не знать, где скрываются Залужный и Сырский

1:15
Мир

Даже сами киевские власти могут быть не в курсе местонахождения главкома ВСУ и Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Такое мнение высказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Гагин: даже киевские власти могут не знать, где скрываются Залужный и Сырский
Фото: Личный архив Яна Гагина

Политик считает, что о том, где сейчас находятся Залужный и Сырский, не знает никто, включая официальный Киев.

"Это тайна, покрытая мраком. Что Сырский, что Залужный давно выпали из медиаполя. Их местонахождение до сих пор неизвестно не только нам, но, я так понимаю, что, возможно, оно неизвестно и властям Украины", — сказал Гагин в эфире Первого канала.

Советник Пушилина напомнил о гуляющих по Сети слухах, что украинских генералов уже может не быть в живых из-за авиационных ударов, которые Россия нанесла по одному из центров принятия решений на Украине. При этом Гагин подчеркнул, что подтверждения этому предположению пока нет.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Залужный и ещё два украинских генерала могут быть убиты, тяжело ранены или даже арестованы за попытку военного переворота на Украине.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

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