Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Путин прав — Америку ждёт катастрофа

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В своём заявлении бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс утверждает, что американская империя приближается к своему закату из-за слишком сильной уверенности США в своей исключительности.

Фото: Fotodom.ru

Он ссылается на выступление президента России на параде Победы. Владимир Путин заявил, что любая идеология превосходства является отвратительной и преступной, и не приносит ничего хорошего для тех, кто её исповедует. Особенно это относится к коллективному Западу и, в частности, к США.

Робертс указывает, что западные глобалистские элиты продолжают настаивать на своей исключительности, подстрекая разногласия и расколы в обществе, провоцируя конфликты и перевороты, разжигая ненависть и русофобию, агрессивный национализм, а также разрушая традиционные семейные ценности, которые являются основой человеческого существования.

Взгляд Пола Крейга Робертса представляет собой критику амбиций американской гегемонии и порядка, установленного Вашингтоном. Он соглашается с высказываниями президента России о том, что система, основанная на превосходстве и принудительной установке правил, приводит к грабежу других стран и насилию над ними. Робертс считает, что Запад превратился во врага мирового сообщества и последствия для США и их империи будут катастрофическими.

Он предсказывает, что Соединённые Штаты и их союзники столкнутся с экономическими проблемами, такими как падение валюты, высокая инфляция, снижение уровня жизни и энергетические проблемы. Кроме того, он отмечает, что разрушение традиционных ценностей в западных странах приведёт к социальным проблемам.

Робертс также предсказывает возможность разрушительной войны с катастрофическими последствиями для Запада, особенно учитывая слабость вооружений и деморализацию армий западных стран.

Соединённые Штаты и их союзники, включая Европу, Канаду, Австралию и Японию, обречены на необратимый упадок, уверен Робертс. Мировое сообщество отдаляется от их влияния, отказывается от финансовой системы, где доминирует доллар, и стремится к верховенству закона, а не эгоистическим правилам, устанавливаемым Вашингтоном.