МК: Матвийчук предположил, что Залужный может быть арестован за попытку военного переворота

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Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, куда мог исчезнуть главком ВСУ Валерий Залужный вместе с двумя другими украинскими генералами.

Фото: sts.sumy.ua

Матвийчук считает, что ситуация с исчезновением Залужного не выглядит "нормальной", учитывая намерение Киева провести давно запланированное контрнаступление.

"Это ненормальная ситуация, генералы просто так пропадают. Это очень подозрительно и наводит на определенные мысли", — сказал Матвийчук в беседе с "МК".

Разведчик выдвинул три версии исчезновения Залужного, любая из которых может быть правдивой. Полковник не исключил, что главком ВСУ может быть убит, тяжело ранен или арестован, что, по его мнению, вполне вероятно.

"Первое — Залужный, который должен быть участвовать в заседании военного комитета НАТО, но не появился там, убит. Вторая — он ранен или тяжело болен. Третья, к чему я больше склоняюсь, отсутствие Залужного и других генералов связано с политическими играми киевского режима", — сказал Матвийчук.

Разведчик предположил, что возможный арест Залужного может быть связан с тем, что он попытался пойти поперёк киевской власти, возможно даже, совершить военный переворот.

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