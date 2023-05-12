РИА Новости: США перестали скрывать ярость из-за срыва контрнаступления ВСУ

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

США и Украина напоминают супружескую пару накануне развода: дома они бьют тарелки, а на публике изображают любовь. Но в последнее время отношения Киева и Вашингтона стали ещё сложнее. Об этом заявила обозреватель Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.

Фото: newsroom.kz

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Запад передал всё необходимое для начала контрнаступления ВСУ. Однако лидер Незалежной Владимир Зеленский решил отложить манёвры украинской армии, а главнокомандующий Валерий Залужный перестал появляться на публике по неизвестным причинам.

Вашингтон больше не скрывает, то что постоянные задержки контрнаступления ВСУ приводят США в ярость, поскольку им необходимо отчитаться за миллиарды долларов и показать красивую картинку общественности.

"Если же контрнаступ не состоится, во весь рост встанет сакраментальный вопрос: где деньги, Зин? А что если все миллиарды из американской казны банально до Украины не дошли и демократы распихали их себе по карманам?" — указала Никифорова.

В таком случае представители Республиканской партии затаскают по судам всю элиту США и одержат победу на президентских выборах в 2024 году. Тюремные сроки могут грозить самым высокопоставленным лицам, включая семейство Джо Байдена.

"Всё это в Киеве прекрасно понимают, поэтому, поманежившись, естественно, в наступление пойдут. Время же сейчас они тянут в расчёте на то, чтобы выклянчить у хозяев как можно больше смертоносного оружия", — отметила обозреватель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.