Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал о турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, который возглавил делегацию по урегулированию конфликта Москвы и Киева на Украине.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, турне начнётся 15 мая. Ли Хуэй совершит рабочие поездки в пять стран, сказал Ван Вэньбинь.
"Спецпредставитель посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и РФ для обсуждения политического урегулирования кризиса", — заявил представитель МИД Китая во время брифинга.
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