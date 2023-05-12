Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится в Россию и Украину для урегулирования кризиса

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал о турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, который возглавил делегацию по урегулированию конфликта Москвы и Киева на Украине.

Фото: REX/Shutterstock

По словам представителя внешнеполитического ведомства, турне начнётся 15 мая. Ли Хуэй совершит рабочие поездки в пять стран, сказал Ван Вэньбинь.

"Спецпредставитель посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и РФ для обсуждения политического урегулирования кризиса", — заявил представитель МИД Китая во время брифинга.

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