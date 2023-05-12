Британия передала Украине дальнобойные малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow, которые относятся к разряду легко сбиваемых. Однако за счёт полученного количества украинские войска смогут выполнить ряд задач. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
"Если запустить по Крымскому мосту десяток ракет, даже если больше половины будет сбито, то три-четыре ракеты смогут полностью разрушить его", — указал он.
Ранее военный эксперт Сергей Хатылев назвал средства борьбы с Storm Shadow.
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