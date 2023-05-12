Полковник ВСУ Свитан: три ракеты Storm Shadow смогут полностью разрушить Крымский мост

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Британия передала Украине дальнобойные малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow, которые относятся к разряду легко сбиваемых. Однако за счёт полученного количества украинские войска смогут выполнить ряд задач. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Фото: moscow-dvorik.com

"Если запустить по Крымскому мосту десяток ракет, даже если больше половины будет сбито, то три-четыре ракеты смогут полностью разрушить его", — указал он.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев назвал средства борьбы с Storm Shadow.

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