Politico: страны Евросоюза поддержали ужесточение энергетических санкций против России

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Все страны, входящие в состав Евросоюза, поддержали идею ужесточить энергетические санкции в отношении Москвы из-за российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По информации издания, лидеры европейских государств не выразили каких-либо серьёзных возражений против введения новых ограничительных мер.

Отмечается, что даже те страны, которым выгодно без деклараций импортировать российскую нефть, не стали препятствовать планам ЕС. Однако авторы статьи не уточнили, о каких именно государствах идёт речь.

"Безусловно, данный пакет отличается от других тем, что фокусируется на обходе санкций", — подчеркнул евродипломат.

Он добавил, что Евросоюз не будет спешить с принятием очередных ограничений, ведь организация намерена рассмотреть различные предложения. В предварительном варианте нового санкционного пакета сказано, что Еврокомиссия запретит судам, которые тайно перевозят нефтепродукты из РФ, останавливаться в европейских портах.

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