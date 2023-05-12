Онуфриенко: американцы допустили большую ошибку, когда ввязались в СВО на стороне Украины

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Вашингтон в течение долгого времени дистанцировался от происходящего на Украине, но сейчас Белый дом допустил огромную ошибку, решив открыто помогать Киеву, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Фото: Правда.Ру

И государственный переворот на Майдане, и подписание минских соглашений проходили как будто без участия Соединённых Штатов, напомнил он.

"А сейчас США влезли в Украину руками и ногами. Но они в ней погрязли. Это часть их предвыборной кампании, от которой зависит второй срок Байдена", — подчеркнул Онуфриенко в интервью изданию "Украина.ру".

Когда киевский режим окончательно падёт, американские власти не смогут объяснить гражданам, почему они должны мириться с ухудшением качества жизни ради помощи Украине.

Ранее мэр украинской столицы обратился с просьбой к Германии ежемесячно бесплатно принимать на лечение 500 покалеченных солдат ВСУ.

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