Госдеп США ответил на упрёки Зеленского по нехватке бронетехники

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Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на упрёки президента Украины Владимира Зеленского. Ранее глава Незалежной обвинил Запад в оттягивании контрнаступления ВСУ.

Фото: РИА Новости

По словам Зеленского, бригады ВСУ готовы идти в наступление. Но Киеву не хватает "кое-каких вещей", имея в виду оружие, в частности, и бронетехнику. В свою очередь, Блинкен пообещал снабдить украинских боевиков всем необходимым.

"Мы буквально каждый день работаем с украинцами и этой коалицией стран, чтобы обеспечить поддержку. Если возникнут проблемы, если будет нехватка, и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы её восполнить", — заявил госсекретарь.

Правда, чётко, когда техника поступит на вооружение ВСУ, Блинкен не уточнил.

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