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Сальдо пообещал рассчитаться с Киевом за конфискацию его дома в Херсоне, въехав туда на танке

0:57
Мир

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как собирается "рассчитаться" с киевскими властями за то, что они конфисковали его дом в Херсоне.

Сальдо пообещал рассчитаться с Киевом за конфискацию его дома в Херсоне, въехав туда на танке
Фото: Кубанские новости

Ранее стало известно о конфискации имущества Сальдо в Херсоне Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) Украины.

Чиновник отметил, что Киев конфисковал больше, чем ему на самом деле принадлежит. Сальдо пообещал, что подаст по этому поводу апелляцию, когда Херсон вновь перейдёт под полный контроль России, а сам он заедет в освобождённый город на танке.

"Большую часть "собственности" эта марионеточная проамериканская структура мне приписала, так что жалеть не о чем. Что касается действительно моего имущества, в частности, дома на Острове, то апелляцию подам, когда заеду в Херсон на танке. Сразу за всё и рассчитаемся", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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