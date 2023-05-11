Сальдо пообещал рассчитаться с Киевом за конфискацию его дома в Херсоне, въехав туда на танке

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как собирается "рассчитаться" с киевскими властями за то, что они конфисковали его дом в Херсоне.

Фото: Кубанские новости

Ранее стало известно о конфискации имущества Сальдо в Херсоне Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) Украины.

Чиновник отметил, что Киев конфисковал больше, чем ему на самом деле принадлежит. Сальдо пообещал, что подаст по этому поводу апелляцию, когда Херсон вновь перейдёт под полный контроль России, а сам он заедет в освобождённый город на танке.

"Большую часть "собственности" эта марионеточная проамериканская структура мне приписала, так что жалеть не о чем. Что касается действительно моего имущества, в частности, дома на Острове, то апелляцию подам, когда заеду в Херсон на танке. Сразу за всё и рассчитаемся", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

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