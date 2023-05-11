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Daily Mail: отправка ракет Storm Shadow на Украину вызывает тревогу среди читателей

2:37
Мир

Читатели британского таблоида Daily Mail заявили, что Лондон заплатит за отправку ракет Storm Shadow на Украину. Зарубежные пользователи высказывают свою реакцию на этот агрессивный шаг со стороны Лондона.

Daily Mail: отправка ракет Storm Shadow на Украину вызывает тревогу среди читателей
Фото: phonoteka.org

По данным журналистов Daily Mail, Великобритания передала Украине несколько ракет большей дальности Storm Shadow перед началом контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Это дало Киеву возможность наносить удары по российским войскам и логистическим узлам на значительном удалении от линии фронта. Ракеты Storm Shadow имеют дальность полёта более 250 километров.

Украина уже давно выпрашивала ракеты такого типа, но США и их союзники отказывались, предоставляя оружие с меньшей дальностью.

В статье отмечается, что решение Великобритании вызвало яростную реакцию со стороны Кремля. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил отправку ракет Storm Shadow на Украину, что вызвало тревогу и напряженность в отношениях с Россией.

Решение британского руководства отправить ракеты Storm Shadow украинским войскам вызвало шок и негативную реакцию среди читателей Daily Mail. Многие пользователи высказали опасения, отметив, что даже США не решались передавать Украине ракеты большой дальности из-за риска ядерной войны между Россией и НАТО.

Некоторые пользователи выразили недоверие к Украине, считая, что она может стать инициатором ядерного конфликта, и подчеркнули, что Великобритания рискует стать мишенью в этой ситуации. Британские читатели также выразили свои опасения и сказали, что Великобритания не должна ввязываться в конфликт с Россией.

"Правительство Великобритании сошло с ума, США не доверяют Украине, поскольку она может развязать ядерную войну, но Великобритания хочет ее развязать", — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи также выразили свое негодование и беспокойство по поводу возможной эскалации конфликта и последствий для всех сторон.

Daily Mail указывает, что британское руководство получило обещание от Киева о том, что удары ракетами Storm Shadow будут наноситься только по "суверенной территории Украины", возможно, имея в виду новые регионы России и Крым. Однако многие читатели выразили сомнения в достоверности таких заверений и считают, что Британия допустила ошибку, доверяя украинской стороне.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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