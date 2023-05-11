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Кевехази и Раб: "закулисная сделка" между США и ФРГ усиливает проблемы Европы

2:40
Мир

Историк Ирен Раб в своей статье, опубликованной в венгерском издании Magyar Hirlap, подняла вопрос о возможной связи между антироссийской политикой Германии и "закулисной сделкой", предположительно заключенной с США. Её мнение специально для "ПолитРоссии" представил политический эксперт Миклош Кевехази.

Кевехази и Раб: "закулисная сделка" между США и ФРГ усиливает проблемы Европы
Фото: belrynok.by

В статье отмечается, что организация Североатлантического договора (НАТО) была создана в ответ на предполагаемую советскую экспансию и стала основой биполярного мира в период Холодной войны. Однако после распада СССР и Организации Варшавского договора (ОВД), НАТО продолжала расширяться, несмотря на изменение глобальной политической ситуации.

Автор статьи указывает на наличие значительного количества военных баз США на территории Германии, включая штабы Европейского командования вооружённых сил США и Африканского командования вооружённых сил США (AFRICOM). Они также подчеркивают наличие ключевой военной базы Висбаден-Эрбенхайм, которая, по их словам, играет важную роль в поддержке конфликта на Украине.

В статье содержится предположение, что стратегическая цель США может заключаться в привлечении Германии и Европы в военный конфликт. Историк выражает опасения относительно того, что немецкий народ мало осознает надвигающуюся угрозу и что политики Германии могли заключить "закулисную сделку" с США, недоступную общественности.

Эксперт подчеркивает изменение позиции Германии, где ранее громко звучали призывы к созданию мира без оружия. Теперь страна, по мнению автора, поддерживает "навязывание мира силой оружия".

Издание указывает на потенциальные последствия участия Германии в конфликте на Украине. Венгерские аналитики призывают немцев вспомнить прошлые события времён ГДР, когда жители Восточной Германии протестовали против присутствия американских военных и пели песню "Ami, go home!".

Германия до сих пор не стала жертвой вооруженной агрессии, однако её участие в конфликте на Украине может привести к тому, что она станет активной воюющей стороной. Авторы статьи считают, что "красная черта" уже была пересечена, и теперь всё зависит от действий России.

Аналитики предлагают немецкому народу обратить внимание на предоставляемую американскими генералами военную опасность. Они призывают оставить военные действия за пределами Германии и предостерегают от возможных негативных последствий.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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