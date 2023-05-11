Полиция Нидерландов арестовала украинку за хулиганство на борту самолёта в пьяном виде

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Гражданка Украины устроила пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Испании в Нидерланды.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает военная полиция Нидерландов в своём официальном аккаунте в соцсетях, украинка была задержана в аэропорту Роттердам-Гаага.

В качестве причин ареста указываются хулиганство на борту и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Имеет ли девушка статус беженки, не уточняется. Представители правоохранительных органов продолжают расследование инцидента.

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