Гражданка Украины устроила пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Испании в Нидерланды.
Как сообщает военная полиция Нидерландов в своём официальном аккаунте в соцсетях, украинка была задержана в аэропорту Роттердам-Гаага.
В качестве причин ареста указываются хулиганство на борту и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Имеет ли девушка статус беженки, не уточняется. Представители правоохранительных органов продолжают расследование инцидента.
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