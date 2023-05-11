Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в разговоре с Pravda.Ru заявил, что высшее политическое руководство Штатов находится в точке бифуркации, то есть происходит смена установившегося режима работы системы.
"По итогам переговоров о госдолге политики могут решить важный вопрос переформатирования руководства. Допускаю, что Байден подаст в отставку, страну возглавит вице-президент США Камала Харрис. Однако есть вероятность, что изменения начнутся с неё, а не с действующего главы государства", — отметил эксперт.
По его словам, новое второе лицо может стать поддерживаемым демократами кандидатом на президентских выборах в 2024 году. В качестве вероятной замены Харрис специалист назвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и супругу бывшего американского лидера Мишель Обаму.
"Они очень быстренько подтолкнут Байдена к отставке. Мы должны ожидать переформатирование высшего политического руководства Америки в ближайшие два месяца", — заключил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что Байден после выступления в Нью-Йорке о повышении потолка госдолга не смог самостоятельно обнаружить выход со сцены.
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