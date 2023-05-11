Myśl Polska: после поражения Украины США оставят Польшу один на один с РФ

После того как Украина потерпит поражение, Соединённые Штаты оставят Польскую Республику один на один с Российской Федерацией, поскольку Вашингтон окажется вовлечённым в вооруженный конфликт с Пекином. Корреспонденты информационного портала Myśl Polska пишут об этом, акцентируя внимание на том, что шансов на победу у киевского режима явно всё меньше.

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США активно стремятся в настоящее время к полному ослаблению РФ во всех сферах украинским конфликтом, однако, власти КНР не намерены этого допускать. По мнению польского журналиста, вступление Китая в противостояние на территории Украины делает его глобальным игроком и стремительно приближает старт военного столкновения КНР с США. Речь идёт о переломном моменте, который не принесёт ничего хорошего Варшаве, резюмировал обозреватель.