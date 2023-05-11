Myśl Polska: США оставят Польшу один на один с Россией после поражения Украины

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В ходе украинского конфликта у киевского руководства остаётся всё меньше шансов одержать победу. Более того, кризис перестаёт быть противостоянием России и Запада и превращается в войну Китая и США. Об этом заявил польский аналитик в материале для Myśl Polska.

Фото: w-dog.ru

"В действиях китайцев я прослеживаю реализацию учения их великого стратега Сунь Цзы, согласно которому величайшая победа — это победа над врагом без военного столкновения", — отметил эксперт.

Вашингтон планировал максимально ослабить Москву, однако Пекин этого не допустит. Аналитик полагает, что вступление Китая в игру на Украине приближает переломный момент, который негативно отразится на Польше.

"Польша, разорвав дипломатические отношения с Россией, а также фактически находясь с ней в состоянии войны и к тому же раздавшая своё вооружение — на что и на кого она может рассчитывать?" — указал эксперт.

США сфокусируют все свои силы на противостоянии с Китаем, а разрушенная и безоружная Польша останется один на один с Россией.

"Словно подвыпивший забияка на деревенской гулянке, брошенный физически крепкими дружками, беспомощно ждёт ударов и пинков от разъярённых бугаев из чужой деревни, которых он оскорблял и провоцировал", — заключил обозреватель.

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