Подопригора раскрыл замысел Зеленского на фоне переноса контрнаступления ВСУ

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На протяжении нескольких месяцев контрнаступление ВСУ является главным событием в киевских средствах массовой информации. Об этом заявил военный эксперт, полковник, президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора в беседе с Pravda.Ru.

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Он подчеркнул, что любая утечка недопустима в преддверии активных боевых действий, но киевское руководство пытается запугать Москву и подготовить население Украины к "решающему удару" по России.

"Я вижу попытку дезориентировать наше военное командование", — объяснил полковник.

Однако окончательное решение принимает не Украина, а США. Именно Вашингтон будет отдавать приказ на начало "контрнаступа" ВСУ, указал Подопригора. Несмотря на поддержку Киева со стороны Запада, российская армия "вжилась" на поле боя, поэтому любые манёвры ВСУ ожидаемы.

"Боевые действия будут носить жёсткий характер, но не в пользу Украины. Это точно", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно больше времени для подготовки к контрнаступлению.

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