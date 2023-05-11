Немецкий парламентарий Андрей Хунко опубликовал официальный запрос к властям ФРГ, в котором попросил канцлера Олафа Шольца обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским базу "врагов Украины" на украинском портале "Миротворец".
Зеленский собирается посетить Берлин с официальным визитом 13 мая, а значит у лидеров двух стран будет возможность пообщаться о работе скандального сайта
"(На "Миротворце". — Прим. ред.) перечислены тысячи якобы "врагов Украины", в том числе депутаты бундестага, немецкие журналисты и общественные деятели, а также такие личности, как бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер", — напомнил Хунко.
По его словам, созданная авторами портала база нужна для запугивания украинцев, а потому подобный сайт не может существовать в современной стране.
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