В бундестаге призвали Шольца обсудить с Зеленским работу "Миротворца" по поиску врагов Украины

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Немецкий парламентарий Андрей Хунко опубликовал официальный запрос к властям ФРГ, в котором попросил канцлера Олафа Шольца обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским базу "врагов Украины" на украинском портале "Миротворец".

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /

Зеленский собирается посетить Берлин с официальным визитом 13 мая, а значит у лидеров двух стран будет возможность пообщаться о работе скандального сайта

"(На "Миротворце". — Прим. ред.) перечислены тысячи якобы "врагов Украины", в том числе депутаты бундестага, немецкие журналисты и общественные деятели, а также такие личности, как бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер", — напомнил Хунко.

По его словам, созданная авторами портала база нужна для запугивания украинцев, а потому подобный сайт не может существовать в современной стране.

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