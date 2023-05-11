РИАН: Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО

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После завершения процедуры денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), распоряжение о начале которой подписал накануне президент РФ Владимир Путин, данный документ, заключённый на красивой бумаге, наконец отправится на помойку. Об этом пишет обозреватель издания РИА Новости Кирилл Стрельников.

Фото: rusvesna.su

По договору СССР с союзниками обязывались допускать на свою территорию инспекторов НАТО для пересчёта боевой техники и оценки её боеготовности. Однако СССР распался, как и блок стран Варшавского договора, а в Североатлантический альянс в ускоренном режиме вступили не охваченные ДОВСЕ Латвия, Литва, Эстония, Словения и другие страны.

В итоге скрупулёзно выполняла пункты договора только Россия, а не НАТО и США, отметил публицист. Он напомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заявил, что России не хочется выглядеть так, "как будто мы участвуем в театре абсурда". И теперь эта трагикомедия подходит к финалу, добавил публицист.

"Для НАТО мы — главные, прямые и непосредственные враги, с которыми уже ведётся горячая война. В этих условиях единственный договор, который нам имеет смысл оставить для подписания с врагом, — это договор о его капитуляции", — заключил автор статьи.

Добавим, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация на строит военных планов против Китая, а разрабатывает их только в отношении России.

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