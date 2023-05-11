Власти США затянут украинский конфликт на столько, на сколько это возможно, чтобы навредить России, заявил американский подполковник Дэниел Дэвис. В то время как Вашингтон понимает, что у Киева нет шансов в противостоянии.
По его словам, Штаты не волнует, ценой скольких жизней им обойдётся план по ослаблению российской стороны.
"Всё свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. (Ллойд. — Прим. ред.) Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней цель будет достигнута", — заявил военный Judging Freedom.
Впрочем, по мнению подполковника, не волнует это и официальный Киев.
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