На юге Финляндии, неподалёку от границы с Санкт-Петербургом, стартовали военные учения "Южный грифон-23", в которых принимают участие европейские военнослужащие и спецназ США. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что таким образом НАТО хочет прощупать оборону России на этом направлении.
Однако у России достаточно сил, чтобы нейтрализовать угрозу Санкт-Петербургу, которая исходит со стороны Североатлантического альянса. Дандыкин полагает, что в регионе будет развёрнут новый армейский корпус.
"Я думаю, будут подтянуты дополнительные силы ВКС, ракетные войска при необходимости с элементом специальных боевых частей", — указал аналитик в беседе с iReactor.
НАТО проводит аналогичные учения в Арктике и на Востоке, в надежде на то, что Россия отведёт часть своих сил из района спецоперации, считает эксперт.
"Они пускаются во все тяжкие, проверяют наши нервы", — заключил Дандыкин.
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