Дандыкин: России хватит сил для нейтрализации угрозы Санкт-Петербургу со стороны НАТО

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

На юге Финляндии, неподалёку от границы с Санкт-Петербургом, стартовали военные учения "Южный грифон-23", в которых принимают участие европейские военнослужащие и спецназ США. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что таким образом НАТО хочет прощупать оборону России на этом направлении.

Фото: AF.mil

Однако у России достаточно сил, чтобы нейтрализовать угрозу Санкт-Петербургу, которая исходит со стороны Североатлантического альянса. Дандыкин полагает, что в регионе будет развёрнут новый армейский корпус.

"Я думаю, будут подтянуты дополнительные силы ВКС, ракетные войска при необходимости с элементом специальных боевых частей", — указал аналитик в беседе с iReactor.

НАТО проводит аналогичные учения в Арктике и на Востоке, в надежде на то, что Россия отведёт часть своих сил из района спецоперации, считает эксперт.

"Они пускаются во все тяжкие, проверяют наши нервы", — заключил Дандыкин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.