Политолог назвал выход РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе логичным шагом

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Российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с Pravda.Ru объяснил, что представляет из себя Договор об обычных вооружённых силах в Европе, который денонсирует Россия по распоряжению Владимира Путина.

Фото: Администрация президента РФ

"Это очень старый договор, договор ещё времён Советского Союза, договор времён Варшавского договора НАТО, который регламентировал вооружение в Европе, паритетные отношения, сколько танков, бронемашин, самолетов размещает Варшавский договор, сколько — НАТО, где они базируются, какие предельные цифры", — объяснил Солонников.

Эксперт отметил, что после того, как Советский Союз распался, Варшавский договор прекратил свое существование, были попытки этот договор модифицировать, пересчитать это в новую реальность, в новые страны. Целый ряд европейских государств отказывались это делать, входить в этот договор страны Балтии категорически были не согласны. При этом были условия о том, что определенные подвижки делает НАТО — сокращается присутствие НАТО в Балтии и так далее.

"При этом серьёзнейшим образом Россия этот вопрос пыталась прорабатывать. На Западе ряд стран вообще отказывались это обсуждать. На уровне ОБСЕ переговоры шли несколько раз. Но конкретного результата не было. Так как оговоренные ранее проценты и числа НАТО не выполняла, договор был рассмотрен, но не ратифицирован в новом виде, Россия приостановила свое участие в данном договоре", — рассказал Солонников.

Эксперт добавил, что сейчас логичный шаг — не приостановка, а полный выход из договора, потому что ничего нет, никаких консультаций больше проводиться не будет, явно совершенно вернуться к реальности этого договора не получится в нынешних условиях. Это просто бессмысленное название, которое не работает, уже как и название не существует.

"Россия официально полностью из него выходит. Поэтому вполне логичный шаг в продолжение того, что происходило последние несколько лет. Это даже не реакция на СВО, а понятное развитие ситуации, которая уже практически десятилетие происходит", — заключил политолог.

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