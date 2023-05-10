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МК: политолог Стоякин рассказал о трёх возможных причинах отсутствия Залужного на заседании НАТО

1:39
Мир

Политолог Василий Стоякин рассказал, чем можно объяснить отказ главкома ВСУ Валерия Залужного от участия в заседании начальников штабов Военного комитета НАТО.

МК: политолог Стоякин рассказал о трёх возможных причинах отсутствия Залужного на заседании НАТО
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

По мнению эксперта, у Залужного для этого могло быть три совершенно разные причины.

"Вполне может быть, что главком ВСУ действительно готовит наступление и ему просто некогда", — назвал первую причину политолог в разговоре с "МК".

Вторая причина отсутствия Залужного на натовском совещании может быть прямо противоположной. Никакого наступления может и не готовиться, а Киев может стараться затянуть боевые действия ради продолжения поддержки Запада. Поэтому главком ВСУ мог просто побояться получить взбучку от западных партнёров, требующих немедленного наступления Киева, и мог попытаться просто "отсидеться".

"В этой ситуации на заседании НАТО Залужного будут "возить мордой по столу" и требовать наступать, улучшая переговорные позиции, чтоб потом договариваться с Россией с позицией силы", — сказал Стоякин.

И третий вариант — самый неправдоподобный, при котором Залужный действительно может быть убит. Политолог уверен, что от Запада эту информацию попытались бы скрывать, пока можно, но всё-таки эта версия кажется маловероятной и слишком "хорошей, чтобы быть правдивой".

Ранее Залужный не стал участвовать в заседании начальников штабов Военного комитета НАТО, ни лично, ни в формате видеосвязи. Как сообщили в Киеве, причиной этому является "сложная обстановка на фронте".

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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