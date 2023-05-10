Эксперт о возобновлении авиасообщения с Грузией: Это очень хорошая новость

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Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с Pravda.Ru рассказал о перспективах туризма между РФ и Грузией.

Фото: Fotodom.ru

Уманский рассказал, что туризм в Грузии очень популярен у россиян, особенно последние лет 5.

"Грузия вошла в рейтинги наиболее популярных и желаемых для посещения стран у россиян. И до вот этих ограничений в Грузии выезжало более миллиона туристов", — рассказал эксперт по туризму.

Он отметил, что в 2018–2019 появлялись даже чартерные рейсы туроператоров из-за бурного развития этого направления. Помешала этому развитию пандемия.

"При этом в 2022 году даже при отсутствии прямых рейсов в Грузию выехало около 800 тысяч туристов", — рассказал эксперт.

Он объяснил, что препятствие к росту туристического потока в Грузи является то, что в России есть ограничения по количеству бортов, которые могут летать за рубеж.

"Второе ограничение — это значительное ограничение емкости гостиничной базы Грузии. Дело в том, что сокращение числа российских туристов привело к заполнению этих емкостей гражданами других государств. И, конечно, сейчас уже в мае сложно говорить о том, что есть незаполненные гостиничные емкости, которые сейчас свободны для россиян", — рассказал Уманский.

Помогают в этой ситуации различные сервисы бронирования.

"Благодаря этим сервисам всё, в принципе, может быть неплохо. Остается только проблема платёжных инструментов. Как мы понимаем, российские карты там не работают. Туристам придётся вести с собой наличные деньги, каким-то образом решать вопрос с обменом. Но в любом случае, я думаю, что это очень хорошая новость для расширения географии путешествия россиян. Я думаю, что это приведёт к увеличению туристического потока", — выразил своё мнение эксперт по туризму.

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