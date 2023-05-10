Кедми рассказал о контрнаступлении ВСУ и начале переговоров по Украине

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Военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми рассказал о контрнаступлении ВСУ и начале переговоров по Украине.

Фото: https://discover24.ru/2021/03/yakov-kedmi-ssha-ne-budut-voevat-s-rossiey-kitaem-i-blizhnim-vostokom/

Развитие событий в конфликте на Украине, по словам Кедми, происходит по двум направлениям. Первое направление связано с активностью на фронте. Возможно, Украина решится на наступательные действия в ближайшее время. В ответ на это и после завершения таких действий, Россия, вероятно, реализует свои собственные планы. Второй вариант заключается в том, что Россия не будет ждать наступления со стороны украинской армии, а сама проведёт активную наступательную операцию с целью достижения реальных военных результатов на поле боя, которые могут привести к завершению конфликта.

Кроме того, есть ещё один аспект, о котором не говорят открыто: Китай пытается найти выход из сложившейся ситуации. Однако США и западные страны активно препятствуют этому. Это, по мнению Кедми, связано в первую очередь с тем, что они не хотят дать Китаю новых международных успехов. Кроме того, в настоящий момент переговоры по урегулированию ситуации на Украине не входят в их планы. Запад может начать или попытаться начать переговоры только после неудач со стороны ВСУ. Существует надежда, что такие переговоры могут начаться после неудач со стороны российской армии, но шансы на это значительно меньше, подытожил Кедми.