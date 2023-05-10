Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бывшая жена Моргенштерна* попала в аварию в Дубае: "Все живы, здоровы"
Геофизик Клейменова: магнитные бури могут спровоцировать инфаркты и инсульты у людей
МК: политолог Стоякин рассказал о трёх возможных причинах отсутствия Залужного на заседании НАТО
Кулеба: если бы русские могли убить Зеленского, они бы обязательно попытались
"Русская Весна": ВС России в Артёмовске уничтожили офицера элитного спецназа ССО Украины
Экономист рассказал о скором росте цен на электронику
Россияне всё чаще покупают БАДы вместо лекарств, которые резко выросли в цене
Наступило тепло и начал трястись двигатель: какая причина этого явления
Адвокат рассказал, в каких случаях ношение жёлто-синей одежды противозаконно

Кедми рассказал о контрнаступлении ВСУ и начале переговоров по Украине

1:32
Мир

Военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми рассказал о контрнаступлении ВСУ и начале переговоров по Украине.

Кедми рассказал о контрнаступлении ВСУ и начале переговоров по Украине
Фото: https://discover24.ru/2021/03/yakov-kedmi-ssha-ne-budut-voevat-s-rossiey-kitaem-i-blizhnim-vostokom/

Развитие событий в конфликте на Украине, по словам Кедми, происходит по двум направлениям. Первое направление связано с активностью на фронте. Возможно, Украина решится на наступательные действия в ближайшее время. В ответ на это и после завершения таких действий, Россия, вероятно, реализует свои собственные планы. Второй вариант заключается в том, что Россия не будет ждать наступления со стороны украинской армии, а сама проведёт активную наступательную операцию с целью достижения реальных военных результатов на поле боя, которые могут привести к завершению конфликта.

Кроме того, есть ещё один аспект, о котором не говорят открыто: Китай пытается найти выход из сложившейся ситуации. Однако США и западные страны активно препятствуют этому. Это, по мнению Кедми, связано в первую очередь с тем, что они не хотят дать Китаю новых международных успехов. Кроме того, в настоящий момент переговоры по урегулированию ситуации на Украине не входят в их планы. Запад может начать или попытаться начать переговоры только после неудач со стороны ВСУ. Существует надежда, что такие переговоры могут начаться после неудач со стороны российской армии, но шансы на это значительно меньше, подытожил Кедми.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Эндокринолог Гуреева перечислила гражданам РФ способы быстрого избавления от жира на животе
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Россия снизила эффективность систем HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
России стоило бы поучиться у Китая выживаемости Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельмени
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельмени
Последние материалы
Россияне всё чаще покупают БАДы вместо лекарств, которые резко выросли в цене
Наступило тепло и начал трястись двигатель: какая причина этого явления
Адвокат рассказал, в каких случаях ношение жёлто-синей одежды противозаконно
Bild* опубликовала видео с обломками сбитой российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Daily Express: после речи Путина глава ЕК перешла на скрытые угрозы
Российский певец Олег Газманов прокомментировал гражданскую позицию осудившего СВО Валерия Меладзе
Житель Ставрополя выращивал коноплю в квартире
Сербия собирает силы для мобилизации народа в борьбе против насилия
Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в ходе СВО на Украине
Экс-агент британской внешнеполитической разведки Крук: ситуация на Украине развернулась на 180 градусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников