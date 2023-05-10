Российские Вооруженные силы, по информации издания EurAsian Times, применили необычную ракету для уничтожения склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе.
По данным авторов статьи, российские Воздушно-космические силы (ВКС) продолжают осуществлять массированные ракетные атаки на склады украинских вооруженных сил. В одной из недавних атак, произошедшей в Одесской области ночью, 8 мая, ракета поразила склад ВСУ на окраине Одессы, в результате чего начался сильный пожар. Фото и видео с места происшествия получили широкий резонанс во всем мире.
Впоследствии стало известно, что причиной взрыва стало попадание российской ракеты X-22, которая вызывает особую тревогу в Киеве. Украинские военные ранее официально заявляли, что не обладают средствами, способными сбить ракеты этого типа.
Использование ракеты X-22 в данном случае имеет большое значение, так как российские войска применяют её редко. Военные эксперты указывают, что X-22 обладает характеристиками баллистической ракеты и используется российскими войсками только в случае необходимости уничтожить стратегически важные цели.
По словам летчика-ветерана ВВС Индии Виджайндера К. Тхакура, Россия могла использовать ракету X-22 против склада в Одесской области из-за попыток украинских сил атаковать Крым из этого региона. Интересно, что российский удар произошёл почти сразу после сбития 22 украинских беспилотников над Чёрным морем вблизи полуострова.
Ракета X-22, которой Украина опасается, изначально была создана в Советском Союзе в качестве противокорабельной ракеты, способной нести ядерную боеголовку.
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