Сербия собирает силы для мобилизации народа в борьбе против насилия

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На 26 мая назначен общенациональный "сход" в Сербии. Так предложил лидер и президент Александр Вучич.

Фото: РИА Новости

Поводов для такого экстраординарного призыва много:

бойня в средней школе, в которой погибли 8 детей, многие ранены,

истеричные выходки оппозиции, требующей "распять" Вучича, пока сохраняется тупик в переговорах с Косово.

Что ещё должно тревожить маленькую страну, которую пытаются приручить и посадить на жёсткий ошейник западные доброхоты. Есть ещё гавкающие из любой подворотни соседи:

Хорватия,

смешное государство Черногория,

иногда Албания и Болгария.

Все они — американские куклы и шавки, которых надрессировали Вашингтон, Брюссель, Лондон и, конечно, бывший венгр Джордж Сорос.

"Уважаемые граждане Сербии, печаль, траур и боль в Сербии не проходят. Скорбь о потерянных детях, скорбь о потерянных людях, замечательных людях, у которых не было вины. После сильного удара нам пришлось начать действовать, и только сегодня мы собрали почти 3.000 единиц оружия и показали, что мы сможем бороться за мир, спасти человеческие жизни и многое изменить", — заявил в обращении к нации президент Вучич.

"Мы продемонстрировали добрую волю нашим политическим противникам, а они своими жестокими протестами злоупотребили трагедией в день скорби с единственным намерением добраться до власти", — так Вучич "пригвоздил" оппозицию.

"Они нас не хотели и не хотят слушать, а люди в Сербии их никогда не хотели и не захотят (во власти)".

Сербия в тревожном состоянии. Власть готова предложить перемены и сделает это. Вучич позвал всех собраться 26 мая около парламента, где будет проходить Народное вече (подобно тому, как было в древние времена в Новгороде).

Как писали мои любимые братья Стругацкие: "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным".