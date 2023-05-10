Алиханов напомнил об эффекте бумеранга полякам, переименовавшим Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался по поводу намерения Польши переименовать Калининград.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам губернатора, к такому решению поляков сложно относиться серьёзно. А все словесные русофобские выпады Варшавы в адрес РФ иначе, как "словесной эквилибристикой", назвать невозможно. Алиханов признался, что на неё "никак не реагирует".

При этом глава региона выразил сожаление, что Польша демонстрирует такое "страшное русофобство и остервенение" в адрес россиян.

"Боюсь, что поляки забыли эффект бумеранга. Конечно, не очень бы хотелось этого желать польскому народу, но, тем не менее, может прилететь обратно", — добавил Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Польша приняла решение переименовать Калининград в Крулевец, настоятельно порекомендовав не использовать больше в польском языке прежнее название этого российского города.

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