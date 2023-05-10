Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался по поводу намерения Польши переименовать Калининград.
По словам губернатора, к такому решению поляков сложно относиться серьёзно. А все словесные русофобские выпады Варшавы в адрес РФ иначе, как "словесной эквилибристикой", назвать невозможно. Алиханов признался, что на неё "никак не реагирует".
При этом глава региона выразил сожаление, что Польша демонстрирует такое "страшное русофобство и остервенение" в адрес россиян.
"Боюсь, что поляки забыли эффект бумеранга. Конечно, не очень бы хотелось этого желать польскому народу, но, тем не менее, может прилететь обратно", — добавил Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Польша приняла решение переименовать Калининград в Крулевец, настоятельно порекомендовав не использовать больше в польском языке прежнее название этого российского города.
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