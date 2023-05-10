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The Hill: Зеленский задумался о сделке с Россией после заявления Байдена

3:01
Мир

В статье для издания The Hill, бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско проанализировал возможную сделку между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

The Hill: Зеленский задумался о сделке с Россией после заявления Байдена
Фото: Офис президента Украины

По мнению Боско, сделка между Путиным и Зеленским имеет потенциальную возможность отменить контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом России вызвала надежду у западных стран на то, что Китай будет оказывать давление на Путина. Поэтому, по мнению Боско, Зеленский очень сильно хотел пообщаться именно с китайским лидером. Однако разговор между Си и Зеленским состоялся почти спустя месяц.

В статье рассматривается несколько версий, объясняющих стремление Зеленского поддерживать контакты с Китаем. Одна из них предполагает, что Зеленский может предложить Путину прекращение военных действий с сохранением части территории Украины.

Вторая версия предполагает, что Киев с поддержкой Пекина может планировать проведение повторных референдумов на территориях, вошедших в состав России. Третья версия — Зеленский неправильно оценил готовность Вооруженных сил к масштабному наступлению Украины. С помощью Цзиньпина он хотел предложить Путину без боя отдать Украине её бывшие территории, включая Крым.

Возможна и обратная версия этой гипотезы. Президент Зеленский, возможно, опасается не только возможного провала контрнаступления из-за задержек западных танков, но и отказа со стороны президента Джо Байдена предоставить Украине истребители и системы вооружения большей дальности. В свете этих обстоятельств, Зеленский, возможно, стремится заключить наилучшую сделку, доступную в настоящее время.

Известно, что лидер США Байден неоднократно заявлял о том, что Соединенные Штаты не планируют передавать Украине истребители западного производства, такие как F-16. Это отношение со стороны Вашингтона приводит к тому, что другие члены НАТО также не проявляют желания передавать Украине аналогичные истребители западного производства. Власти в Киеве хорошо понимают эту ситуацию и осознают, что без поддержки авиации будет крайне сложно достичь значительных военных успехов.

Согласно аналитическому отчету, Украине не следует полагаться на то, что Китай будет оказывать давление на Россию и требовать от Москвы компромиссов. Автор отмечает, что если Китай начнёт требовать у Путина изменения позиции, это может негативно сказаться на позиции КНР относительно Тайваня. Например, соглашаясь на проведение повторных референдумов в Донбассе, Пекин столкнется с необходимостью проведения аналогичного процесса на Тайване, что, в свою очередь, может привести к объявлению независимости Тайваня.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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